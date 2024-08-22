Путешествие в Дагестан: плюсы и минусы глазами туриста

Отзыв путешественника: что стоит знать о Дагестане

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из Костромы поделился впечатлениями о своем путешествии в Дагестан. Как сообщает портал k1news.ru, поездка оставила у него смешанные чувства: он отмечает уникальные достопримечательности региона, но также и некоторые проблемы.

Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, CC0

По словам путешественника, Дагестан — это регион с богатой историей и своими культурными особенностями, к которым стоит подготовиться заранее. Например, туристам важно помнить о местных традициях: одежда должна быть скромной — с закрытыми плечами и коленями, особенно в общественных местах. Поэтому перед поездкой нужно продумать гардероб, чтобы избежать неловких ситуаций.

Среди обязательных к посещению мест турист выделил свето-музыкальный фонтан в парке Низами Гянджеви, Сулакский каньон и знаменитое село-призрак Гамсутль в Гунибском районе.

Однако путешественник также отметил и некоторые негативные моменты. По его словам, море в Дагестане оказалось грязным, с неприятным запахом, а мусорных контейнеров в республике практически нет, что делает территорию загрязненной.