Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Atmospheric Research: учёные обнаружили связь между загрязнением воздуха и грозами
Стоимость бренда Apple выросла на 74% в 2024 году
Новый взгляд на авокадо: неожиданные рецепты, которые стоит попробовать
Находка для сада: секреты выращивания барвинка
Выделение земли под соцобъекты — сильный элемент экономической политики Москвы
Эксперт рассказал о причинах подорожания запчастей для автомобилей в России
Якутянка получила денежное вознаграждение и автомобиль за выступление в составе сборной Кыргызстана в Париже
Xiaomi выпустила на мировой рынок TV S Mini LED 2025 с поддержкой 4K и 240 Гц
Проект SunCable обеспечит энергией три миллиона домов в Австралии

Карибские пляжи и безвизовый режим: почему россияне едут в Венесуэлу

Эксперты рассказали, как спланировать путешествие в Венесуэлу
1:17
Туризм

Карибское море, жаркое солнце и отсутствие виз: Венесуэла становится все более привлекательной для российских туристов. Эксперты поделились, как организовать путешествие в этот экзотический край.

Эксперты рассказали, как спланировать путешествие в Венесуэлу
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Для россиян главный плюс — отсутствие визового режима на срок до 90 дней. Всё, что нужно для поездки, — это заграничный паспорт, билеты в оба конца, бронь отеля и медицинская страховка.

Венесуэла обещает идеальный пляжный отдых круглый год. Температура воды в Карибском море здесь всегда теплая: минимум +25°C, а в особо жаркие месяцы доходит до +35°C.

Тем не менее, перед поездкой стоит позаботиться о здоровье. Рекомендуется сделать прививки от гепатита A и B, брюшного тифа, дифтерии, бешенства и столбняка. А тем, кто собирается исследовать джунгли, обязательно нужно сделать прививку от желтой лихорадки и принять препараты против малярии.

Прямых рейсов из России в Венесуэлу пока нет. Однако можно долететь с пересадкой в Стамбуле: в общей сложности дорога займет около 23 часов. Цены на билеты начинаются от 148 000 рублей.

 

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Обсудить
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова Киев скоро потеряет не только Покровск, но и полностью Донецкую область Дмитрий Плотников ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Последние материалы
Xiaomi выпустила на мировой рынок TV S Mini LED 2025 с поддержкой 4K и 240 Гц
Проект SunCable обеспечит энергией три миллиона домов в Австралии
Актёр МакКеллен заявил, что благодарен "толстому костюму" за спасение
Что делает Минеральные Воды таким привлекательным курортом?
Сравнительный анализ видеокарт GTX 1660 S и RX 5600 XT в разрешении 1080p
Как инфляция и рост цен делают каско обязательным для автовладельцев
ГАИ предупреждает о новом методе обмана водителей с использованием рекламных буклетов
Политолог Ищенко: Запад без проблем устроит ядерную провокацию
ACC: каждый год работы на шумном производстве повышает риск гипертонии
Киргизия начнёт производить "Камазы" и корейские грузовики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.