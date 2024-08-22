Карибские пляжи и безвизовый режим: почему россияне едут в Венесуэлу

Эксперты рассказали, как спланировать путешествие в Венесуэлу

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Карибское море, жаркое солнце и отсутствие виз: Венесуэла становится все более привлекательной для российских туристов. Эксперты поделились, как организовать путешествие в этот экзотический край.

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Для россиян главный плюс — отсутствие визового режима на срок до 90 дней. Всё, что нужно для поездки, — это заграничный паспорт, билеты в оба конца, бронь отеля и медицинская страховка.

Венесуэла обещает идеальный пляжный отдых круглый год. Температура воды в Карибском море здесь всегда теплая: минимум +25°C, а в особо жаркие месяцы доходит до +35°C.

Тем не менее, перед поездкой стоит позаботиться о здоровье. Рекомендуется сделать прививки от гепатита A и B, брюшного тифа, дифтерии, бешенства и столбняка. А тем, кто собирается исследовать джунгли, обязательно нужно сделать прививку от желтой лихорадки и принять препараты против малярии.

Прямых рейсов из России в Венесуэлу пока нет. Однако можно долететь с пересадкой в Стамбуле: в общей сложности дорога займет около 23 часов. Цены на билеты начинаются от 148 000 рублей.