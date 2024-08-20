Пассажирка устроила дебош в самолёте и укусила полицейского

Пассажирка самолета устроила конфликт с другими пассажирами из-за места в салоне и напала на женщину-полицейского, которая вмешалась в ситуацию, сообщает Lenta.
Инцидент произошел в субботу, 17 августа, на рейсе частной авиакомпании из Пуны в Нью-Дели, Индия.
44-летняя домохозяйка Суреха Сингх, летевшая с мужем на похороны родственника, поругалась с семьей Борсе из-за рассадки.
Экипаж вызвал Центральные силы промышленной безопасности Индии (CISF) для решения проблемы. Когда полицейские Приянка Редди и Соника Пал поднялись на борт, чтобы успокоить конфликтующую пассажирку, Сингх в ярости укусила Редди за руку. В результате Сингх и ее муж были высажены с рейса и переданы в руки полиции аэропорта.
Похожий случай произошел в июне на рейсе британской авиакомпании British Airways, где пьяная пассажирка устроила дебош и покусала прибывших на место полицейских.
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