Пассажирка устроила дебош в самолёте и укусила полицейского

Пассажирка укусила полицейского во время конфликта на рейсе

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирка самолета устроила конфликт с другими пассажирами из-за места в салоне и напала на женщину-полицейского, которая вмешалась в ситуацию, сообщает Lenta.

Фото: flickr.com by eltpics, CC BY-NC 2.0

Инцидент произошел в субботу, 17 августа, на рейсе частной авиакомпании из Пуны в Нью-Дели, Индия.

44-летняя домохозяйка Суреха Сингх, летевшая с мужем на похороны родственника, поругалась с семьей Борсе из-за рассадки.

Экипаж вызвал Центральные силы промышленной безопасности Индии (CISF) для решения проблемы. Когда полицейские Приянка Редди и Соника Пал поднялись на борт, чтобы успокоить конфликтующую пассажирку, Сингх в ярости укусила Редди за руку. В результате Сингх и ее муж были высажены с рейса и переданы в руки полиции аэропорта.

Похожий случай произошел в июне на рейсе британской авиакомпании British Airways, где пьяная пассажирка устроила дебош и покусала прибывших на место полицейских.