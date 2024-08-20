С 10 ноября для российских туристов начнут действовать новые правила при въезде в Европу

С 10 ноября российских туристов в Европу будут пускать по новым правилам

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Евросоюзе с 10 ноября начнет работать новая автоматизированная система въезда/выезда EES, которая будет отслеживать въезд и выезд иностранцев в ЕС, сообщает Tourdom.

Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Система потребует от всех иностранцев сдавать биометрические данные (отпечатки пальцев и фото лица) при пересечении границы, независимо от того, есть ли биометрия в их загранпаспорте.

Это может создать проблемы для российских туристов, так как многие страны ЕС ужесточили правила въезда для россиян, в том числе запретив въезд по загранпаспортам без биометрии.

Еврокомиссия подтвердила, что отсутствие чипа в загранпаспорте не является основанием для запрета на въезд, но каждая страна ЕС самостоятельно решает, по каким документам пускать иностранцев.

Поэтому, чтобы избежать проблем, российским туристам рекомендуется оформлять биометрические загранпаспорта.