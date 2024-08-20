Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суперлуние увеличило вес каждого человека в среднем на 110 мг, подсчитал EarthSky
Хорошие соседи: 3 породы кошек, которые идеально впишутся в вашу квартиру
Не все витамины полезны: как избежать ошибок в приёме
Мошенники похитили более 40 млн рублей у забайкальцев, выдавая себя за врачей
Как выбрать увлажняющий крем: гель, лосьон или крем
Анонс "Затерянного города": почему этот фильм должен быть в вашем киносписке
Почему опытные дачники удаляют листья огурцов в конце августа
Science Advances: учёные исследуют эффект подъема Антарктиды над уровнем моря
CiberCuba: отель на Кубе отказал в заселении паре из-за разницы в возрасте

С 10 ноября для российских туристов начнут действовать новые правила при въезде в Европу

С 10 ноября российских туристов в Европу будут пускать по новым правилам
0:59
Туризм

В Евросоюзе с 10 ноября начнет работать новая автоматизированная система въезда/выезда EES, которая будет отслеживать въезд и выезд иностранцев в ЕС, сообщает Tourdom.

С 10 ноября российских туристов в Европу будут пускать по новым правилам
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Система потребует от всех иностранцев сдавать биометрические данные (отпечатки пальцев и фото лица) при пересечении границы, независимо от того, есть ли биометрия в их загранпаспорте.

Это может создать проблемы для российских туристов, так как многие страны ЕС ужесточили правила въезда для россиян, в том числе запретив въезд по загранпаспортам без биометрии.

Еврокомиссия подтвердила, что отсутствие чипа в загранпаспорте не является основанием для запрета на въезд, но каждая страна ЕС самостоятельно решает, по каким документам пускать иностранцев.

Поэтому, чтобы избежать проблем, российским туристам рекомендуется оформлять биометрические загранпаспорта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
В США оценили уничтожение британского Challenger 2 под Курском
Лукашенко заявил, что Зеленского свои же могут ликвидировать как предателя Дмитрий Плотников Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк
Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку
Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку
Последние материалы
Как выбрать увлажняющий крем: гель, лосьон или крем
Анонс "Затерянного города": почему этот фильм должен быть в вашем киносписке
Почему опытные дачники удаляют листья огурцов в конце августа
Science Advances: учёные исследуют эффект подъема Антарктиды над уровнем моря
CiberCuba: отель на Кубе отказал в заселении паре из-за разницы в возрасте
Перманентный макияж: что нужно знать перед процедурой
Россиянин Семён Ануфриев стал золотым призёром на европейском турнире по мас-рестлингу
Готовим низкокалорийный салат: что в него добавить для сытости
Стригите когти кошке правильно: эффективно и без стресса
Как выбрать между керамической вкладкой и композитной пломбой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.