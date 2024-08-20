Лотосовые поля: туристы едут в Астраханскую область, чтобы полюбоваться на цветы

Туристы стали чаще посещать Астраханскую область, чтобы посмотреть на цветущие лотосы

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на поездки к лотосовым полям Астраханской области вырос на 28% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора "Алеан".

Фото: pixabay.com by Hong Zhang, PDM

Лотосы цветут в дельте Волги с середины июля до начала сентября. Однако каждый год этот период может смещаться. Например, в 2024-м цветы распустились уже в первую неделю июля. При этом лотосовые поля простираются на 5 тысяч гектаров.

Уточняется, что чаще всего туры в Астрахань приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, а также Пермского края и Крыма. Одна часть путешественников заранее покупает экскурсионные туры с посещением цветочных фотолокаций, а другая — бронирует только объекты размещения и оплачивает поездку к лотосам уже на месте.

Ранее Pravda.Ru писала, что посмотреть гостям Астрахани.

Уточнения

Астраха́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, относится к Южному федеральному округу. Граничит с Волгоградской областью — на севере, с Калмыкией — на западе, с Казахстаном — на востоке, на юге — омывается Каспийским морем.

Ло́тос (лат. Nelúmbo) — род двудольных растений, единственный представитель семейства Лотосовые (лат. Nelumbonaceae). Лотос относится к виду водных многолетних травянистых растений, корневище которых вырастает до высоты 150 сантиметров и в длину распространяется на 3 метра.