Отдыхаем внутри и за пределами России: обзор лучших вариантов

Зарубежные курорты, куда россияне могут отправиться на отдых

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Куда можно отправиться отдохнуть из России? К счастью, существует немало отличных направлений, которые могут предложить интересный и комфортный отдых.

Фото: Self-photographed by Корниенко Виктор, CC BY-SA 3.0

Одним из наиболее популярных вариантов является Турция. Эта солнечная страна славится своими живописными курортами, богатой историей и культурой, а также вкусной национальной кухней. Туры в Турцию из России пользуются устойчивым спросом круглый год — как летом для пляжного отдыха, так и зимой для семейных горнолыжных каникул. Особенно привлекательны курорты Анталии, Кемера и Белека.

Еще одно замечательное направление — Объединённые Арабские Эмираты. ОАЭ предлагают роскошный отдых с высочайшим уровнем сервиса: фешенебельные отели, шикарные пляжи, первоклассные рестораны и развлечения на любой вкус. Столица Эмиратов Дубай особенно славится своими грандиозными небоскребами, торговыми центрами и парками развлечений.

Для любителей познавательного туризма идеальным выбором станет Азербайджан. Эта страна славится своей многовековой историей, архитектурными памятниками, живописными природными ландшафтами и гостеприимством местных жителей. Столица Баку с ее старинными кварталами и современными небоскребами произведет неизгладимое впечатление.

Тем, кто предпочитает более сдержанный, спокойный отдых, стоит обратить внимание на Армению. Эта страна богата живописными горными пейзажами, древними монастырями и историческими достопримечательностями. Помимо экскурсионного туризма, Армения привлекает ценителей вина, лечебных курортов и пешего отдыха.

Для тех, кому по душе пляжный отдых, прекрасным вариантом станет Абхазия. Эта республика на побережье Черного моря славится своими живописными субтропическими пейзажами, чистыми пляжами и целебным климатом. Помимо моря, Абхазия предлагает множество интересных экскурсионных программ.

Россияне могут выбрать множество замечательных направлений внутри страны и в ближнем зарубежье для увлекательного и комфортного отдыха. Главное — быть открытым к новым впечатлениям и наслаждаться каждым моментом отпуска!