Ночь помешала туристке спуститься с высокогорного сочинского озера

Спасатели МЧС России эвакуировали туристку с высокогорного озера, которое находится в Сочи. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Жительница Самары решила в одиночку отправится на озеро Голубое. Когда она прибыла на место, то поняла, что не успеет вернуться обратно до наступления темноты. Туристка вызвала спасателей. В результате путешественницу обнаружили в ночь на 19 августа на высоте 2254 метров над уровнем моря. Специалистам потребовалось более 8 часов для того, чтобы спустить её.
Ранее Pravda.Ru писала, что в Сочи возросло число туристов, которым требуется помощь спасателей.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.
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