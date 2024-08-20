Ночь помешала туристке спуститься с высокогорного сочинского озера

Спасатели эвакуировали туристку с высокогорного сочинского озера

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спасатели МЧС России эвакуировали туристку с высокогорного озера, которое находится в Сочи. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: web.archive.org by Jack Borno, CC BY-SA 3.0

Жительница Самары решила в одиночку отправится на озеро Голубое. Когда она прибыла на место, то поняла, что не успеет вернуться обратно до наступления темноты. Туристка вызвала спасателей. В результате путешественницу обнаружили в ночь на 19 августа на высоте 2254 метров над уровнем моря. Специалистам потребовалось более 8 часов для того, чтобы спустить её.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Сочи возросло число туристов, которым требуется помощь спасателей.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.