Отдых в Турции: россиянка рассказала о неприятных встречах с навязчивыми местными мужчинами

Туристка из России пожаловалась на навязчивость мужчин в Турции

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка, отдыхавшая в Турции, выразила недовольство по поводу неподобающего поведения местных мужчин по отношению к русским женщинам. Подробности она рассказала изданию "ФедералПресс".

Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

"Я много слышала о том, какие прилипчивые могут быть турки, но не думала, что это проблема", — поделилась Наталья.

Она впервые отправилась на отдых в Турцию вместе с детьми. В стране они несколько раз встречались с друзьями — семьей россиян, которые переехали туда несколько лет назад. Когда они гуляли вместе, никаких проблем с навязчивым вниманием со стороны турецких мужчин не возникало.

"Стоило мне выйти куда-то одной, как со мной пытались познакомиться: охранник на входе на территорию отеля, таксист, который меня подвозил до торгового центра, продавцы в местных магазинах. Были еще несколько человек, которые просто подходили на пляже и пытались завязать беседу", — рассказала туристка.

Она также вспомнила случай, когда по дороге к отелю рядом с ней остановился мопед, который затем продолжал двигаться рядом на медленной скорости. Наталья решила не реагировать, и водитель в итоге уехал.

Туристка признаётся, что это было неприятно и вызывает беспокойство. По её словам, российские мужчины не такие настойчивые, и она совершенно не привыкла к подобному вниманию.

"Причем туркам вообще все равно, когда говоришь, мол, нет, не знакомлюсь. Их это "нет" вообще не останавливает. Только когда настойчиво пошлешь, тогда они и уходят", — заключила россиянка.

Уточнения

Ту́рция официально — Туре́цкая Респу́блика, — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.