Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йоркширский терьер, басенджи и ещё три гипоаллергенные породы собак
ВСУ расстреливают местных жителей Курской области в упор. В России обещают наказать виновных
Volkswagen Passat CC 2024 доступен в России: сравнение с Toyota Camry
Невролог Павел Хорошев объяснил, как помочь при подозрении на инсульт
Осенний бьюти-режим: советы для мягкой и увлажнённой кожи
Цена золотого слитка впервые превысила $1 миллион
Майкл Китон объяснил, почему "Битлджус 2" даже лучше первого фильма
Московский планетарий показал суперлуние над столицей
86-летний тренер планирует завершить тренерскую карьеру через год

Отдых в Турции: россиянка рассказала о неприятных встречах с навязчивыми местными мужчинами

Туристка из России пожаловалась на навязчивость мужчин в Турции
1:37
Туризм

Россиянка, отдыхавшая в Турции, выразила недовольство по поводу неподобающего поведения местных мужчин по отношению к русским женщинам. Подробности она рассказала изданию "ФедералПресс".

Туристка из России пожаловалась на навязчивость мужчин в Турции
Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

"Я много слышала о том, какие прилипчивые могут быть турки, но не думала, что это проблема", — поделилась Наталья.

Она впервые отправилась на отдых в Турцию вместе с детьми. В стране они несколько раз встречались с друзьями — семьей россиян, которые переехали туда несколько лет назад. Когда они гуляли вместе, никаких проблем с навязчивым вниманием со стороны турецких мужчин не возникало.

"Стоило мне выйти куда-то одной, как со мной пытались познакомиться: охранник на входе на территорию отеля, таксист, который меня подвозил до торгового центра, продавцы в местных магазинах. Были еще несколько человек, которые просто подходили на пляже и пытались завязать беседу", — рассказала туристка.

Она также вспомнила случай, когда по дороге к отелю рядом с ней остановился мопед, который затем продолжал двигаться рядом на медленной скорости. Наталья решила не реагировать, и водитель в итоге уехал.

Туристка признаётся, что это было неприятно и вызывает беспокойство. По её словам, российские мужчины не такие настойчивые, и она совершенно не привыкла к подобному вниманию.

"Причем туркам вообще все равно, когда говоришь, мол, нет, не знакомлюсь. Их это "нет" вообще не останавливает. Только когда настойчиво пошлешь, тогда они и уходят", — заключила россиянка.

Уточнения

Ту́рция официально — Туре́цкая Респу́блика, — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
В США оценили уничтожение британского Challenger 2 под Курском
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин Лукашенко заявил, что Зеленского свои же могут ликвидировать как предателя Дмитрий Плотников
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк
Падение спроса на сталь в Китае: в Европе закрывают заводы и увольняют сотрудников
Падение спроса на сталь в Китае: в Европе закрывают заводы и увольняют сотрудников
Последние материалы
Майкл Китон объяснил, почему "Битлджус 2" даже лучше первого фильма
Московский планетарий показал суперлуние над столицей
Россия увела у Франции важного покупателя пшеницы
86-летний тренер планирует завершить тренерскую карьеру через год
Рецепт ароматных чесночных гренок из чёрного хлеба
Минфин предложил усилить контроль за ввозом и вывозом драгметаллов
Секреты густоты: как увеличить объем волос без лишних усилий
Всемирный день лени: о пользе ее для человека рассказывает психолог
ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США
Сервис "Яндекс Такси" не ожидает оттока водителей из-за новых требований ОСГОП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.