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Извержение Шивелуча не отпугнуло туристов: россияне продолжают посещать Камчатку

Россияне не отказываются от туров на Камчатку, несмотря на активность вулкана
1:00
Туризм

Россияне продолжают выбирать Камчатку в качестве места для отдыха, несмотря на извержение вулкана Шивелуч. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, извержение вулкана не оказывает значительного влияния на туристический поток в регионе.

Россияне не отказываются от туров на Камчатку, несмотря на активность вулкана
Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, CC BY-SA 4.0

Барзыкин отметил, что зона извержения находится в удалённом районе, который не является основным направлением для туристов. Хотя специалисты строят различные прогнозы относительно развития ситуации, отмен туров на Камчатку не происходит. Туроператоры продолжают предлагать свои услуги, учитывая особенности текущей обстановки.

Также Барзыкин подчеркнул, что среди туристов, посещающих Камчатку, нет пострадавших или погибших в результате извержения. Несмотря на активность вулкана, туризм в регионе сохраняется на стабильном уровне

Уточнения

Шиве́луч(Шивелу́ч Шевелюч) — действующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта. Самый северный из действующих вулканов Камчатки.

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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