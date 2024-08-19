Как выбрать лучшее время для отпуска и увеличить размер отпускных: советы юриста Ильи Русяева

Эксперт назвал способы увеличения отпускных: премии и оптимальные даты

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Юрист Илья Русяев ответил на важный вопрос, который волнует многих работников: как увеличить размер отпускных и выбрать наиболее выгодное время для отпуска.

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Он отметил, что хотя закон устанавливает общие правила расчета и выплаты отпускных, существуют определенные нюансы и стратегии, которые могут помочь увеличить сумму этих выплат.

Эксперт напомнил, что размер отпускных зависит от среднего дневного заработка за расчетный период, обычно составляющий 12 месяцев перед отпуском. Русяев указал, что одним из способов увеличения отпускных является повышение заработной платы и получение дополнительных выплат в расчетном периоде.

К таким выплатам могут относиться премии, надбавки, доплаты и другие виды вознаграждений, которые учитываются при расчете среднего заработка. Следовательно, если работник планирует отпуск, имеет смысл постараться получить премию или другие виды поощрения перед отпуском, чтобы эти суммы были учтены при расчете отпускных, пояснил юрист.

Также он напомнил, что некоторые выплаты, такие как материальная помощь или компенсация за неиспользованный отпуск, не включаются в расчет среднего заработка. Вторым способом увеличения суммы отпускных Русяев назвал выбор оптимального времени для отпуска, сообщает NEWS. ru.

Он пояснил, что отпускные рассчитываются за календарные дни отпуска, в то время как зарплата начисляется за фактически отработанные дни. Поэтому выгоднее брать отпуск в те месяцы, когда число рабочих дней максимально. Например, оптимальными для отпуска часто являются месяцы без праздников, такие как август, заключил эксперт.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. == Литература == Военный энциклопедический лексикон (в 14 томах). Второе исправленное издание под общим руководством М. И. Богдановича. СПб, 1852—1858. Том 5.