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Нижний Новгород вошёл в топ‑5 популярных городов для путешествий в последние дни лета

Нижний Новгород вошёл в топ-5 городов для поездок в конце лета
0:52
Туризм

Нижний Новгород вошёл в пятёрку лидеров среди городов, популярных для путешествий в последние дни лета, согласно данным сервиса tutu. В последний день лета 96% путешественников предпочитают бронировать отели внутри страны. Средняя стоимость суточного проживания в России составляет 3,8 тысячи рублей, тогда как за границей она достигает 4,2 тысячи рублей.

Нижний Новгород вошёл в топ-5 городов для поездок в конце лета
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

В рейтинге самых востребованных направлений на 31 августа Нижний Новгород занял четвёртое место, уступив только Санкт-Петербургу, Москве, Сочи и Калининграду.

Кроме того, направление Москва — Нижний Новгород по железной дороге оказалось в пятёрке самых популярных маршрутов на последний день лета, сообщает "Нижегородская правда".

Уточнения

Ни́жний Но́вгород (в разговорной речи часто Нижний, c XIII по XVII век — Но́вгород Низо́вской земли́, с 7 октября 1932 года по 22 октября 1990 года — Го́рький) — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области. Второй по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге, седьмой по численности населения город в стране. Основан по некоторым оценкам 4 (10) февраля 1221 года.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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