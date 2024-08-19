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Российский блогер описал разделение полов в транспорте Пакистана и реакцию местных жителей на ошибки

Российский блогер рассказал, как "правильно ездить" мужчинам и женщинам в Пакистане
0:58
Туризм

Российский тревел-блогер посетил Пакистан и обратил внимание на то, что в этой стране мужчины и женщины не могут ездить вместе в общественном транспорте. Он поделился своими наблюдениями в личном блоге под названием TravelManiac на платформе "Дзен".

Российский блогер рассказал, как "правильно ездить" мужчинам и женщинам в Пакистане
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, CC BY-SA 2.0

По словам автора, в общественном транспорте Пакистана строго разделены зоны для женщин и мужчин. Например, в поездах женщины находятся в одном вагоне, а мужчины — в другом. Если кто-то случайно попадёт в "неправильный" вагон, это вызовет резкую реакцию со стороны окружающих.

Блогер отметил, что подобное разделение позволяет женщинам чувствовать себя безопаснее. В часы пик они могут не беспокоиться о том, что кто-то случайно или умышленно коснется их. Тем не менее, существует и противоположное мнение: некоторые люди считают, что такое разделение — устаревшая практика.

Уточнения

Пакиста́н (урду پاکِستان‎ [paːkɪˈst̪aːn] — «земля чистых», англ. Pakistan [ˈpækɪstæn] или [pɑːkiˈstɑːn]), полное название — Исла́мская Респу́блика Пакиста́н (урду اسلامی جمہوریہ پاکِستان‎ Ислами́ Джумхури́я Пакиста́н, англ. Islamic Republic of Pakistan) — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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