Турист несколько часов провисел на тридцатиметровом склоне в Крыму, прежде чем его спасли

Спасатели сняли туриста с отвесной скалы в Крыму

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Спасатели спасли мужчину, застрявшего на почти вертикальном склоне горы на высоте около тридцати метров, где он провёл несколько часов, сообщает argumenti.ru.

Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Как сообщили в "Крым-Спас", поступило сообщение о том, что мужчина нуждается в помощи на труднодоступной части скалы Красный камень. Спасатели быстро нашли пострадавшего на почти отвесном участке скалы высотой около 30 метров.

Отмечается, что как именно турист оказался в этом месте, неизвестно. Мужчина не смог дать внятного объяснения на вопрос: "Зачем ты туда полез?".

Уточнения

Кра́сный Ка́мень Гелин-Кая (укр. Червоний Камінь, крымскотат. Qızıl Taş, Къызыл Таш) — скала в Гурзуфской долине на Южном берегу полуострова Крым (Большая Ялта), расположенная на высоте 430 метров над уровнем моря, сложенная из мраморовидного известняка розовато-жёлтого цвета, природно-геологический памятник с 1969 года. В РФ признана особо охраняемой природной территорией.