Отпуск мечты в Абхазии: что делает этот регион идеальным выбором для отдыха

Отправляйтесь в Абхазию: 7 убедительных причин для незабываемого отпуска

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мечтаете об отдыхе в тёплых краях, но устали от банальных курортов? Тогда обратите внимание на солнечную Абхазию — удивительный регион с уникальной природой, богатой историей и гостеприимными людьми. Всё больше туристов выбирают именно Абхазию для своего отпуска, и вот почему.

Фото: flickr.com by Berit, CC BY 2.0

Природные красоты

Абхазия поражает своей первозданной природной красотой. Теплое Черное море с чистейшей водой, живописные горные пейзажи, горные озера, водопады и реки — все это создает незабываемые виды. Особенно впечатляют величественный Рицинский реликтовый национальный парк с его изумрудными озерами, Новоафонская пещера с подземными гротами и Пицундская сосновая роща. Ни один отдыхающий не останется равнодушным к этим природным сокровищам Абхазии.

Богатая история и культура

Абхазия — край с древней историей, которая нашла отражение в многочисленных памятниках архитектуры и археологических объектах. Туристы могут посетить Новоафонский монастырь, Гудаутскую крепость, дворцовый комплекс Баграта, руины античного города Диоскурия. Также стоит познакомиться с национальной культурой абхазского народа, его традициями, кухней и ремеслами.

Уникальный отдых

Помимо знакомства с природными и историческими достопримечательностями, в Абхазии можно найти множество занятий по душе. Это и пляжный отдых, и водные виды спорта, и треккинг в горах, и экскурсии к красивейшим местам. Любителей активного отдыха порадуют возможности для дайвинга, рафтинга, альпинизма. А те, кто ценит расслабленную атмосферу, смогут насладиться целебными SPA-процедурами и местными винами.

Доступные цены

В отличие от многих других курортов, отдых в Абхазии отличается весьма демократичными ценами. Проживание, питание, услуги гораздо доступнее, чем на черноморских курортах России или Европы. Это делает Абхазию прекрасным вариантом для семейного и бюджетного отпуска.

Гостеприимные люди

Местные жители Абхазии известны своим радушием и хлебосольством. Они искренне рады гостям и с удовольствием делятся с ними своей культурой, традициями и вкуснейшей национальной кухней. Общение с этими доброжелательными и открытыми людьми станет яркой частью вашего отдыха.

Итак, Абхазия — это уникальное место, где можно насладиться первозданной природой, историей, культурой и гостеприимством. Отпуск в этом регионе подарит массу ярких впечатлений и незабываемых воспоминаний.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь — мужской монастырь, расположенный у подножия Афонской горы в Абхазии.

Диоскуриа́да (Диоску́рия) (греч. Διοσκουριάδα (Διοσκουριάς), лат. Dioscurias) — старейшая древнегреческая (милетская) колония на Черноморском побережье Кавказа. Известна с VI века до н. э..