Азербайджан стал популярным направлением у российских туристов

Российские туристы стали чаще посещать Азербайджан

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

За первое полугодие 2024 года около 430 тысяч российских туристов посетили Азербайджан. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на материалы к визиту Владимира Путина в государство.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

В 2023 году страна приняла примерно 600 тысяч путешественников из России. Таким образом, Азербайджан стал популярным туристическим направлением для граждан РФ. При этом агентство отмечает, что Владимир Путин прибыл в страну с двухдневным государственным визитом.

Ранее Pravda.Ru писала о правилах поведения и особенностях менталитета в Азербайджане.

Уточнения

Азербайджа́н официальное название — Азербайджа́нская Респу́блика — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.