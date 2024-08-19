Азербайджан стал популярным направлением у российских туристов

За первое полугодие 2024 года около 430 тысяч российских туристов посетили Азербайджан. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на материалы к визиту Владимира Путина в государство.
В 2023 году страна приняла примерно 600 тысяч путешественников из России. Таким образом, Азербайджан стал популярным туристическим направлением для граждан РФ. При этом агентство отмечает, что Владимир Путин прибыл в страну с двухдневным государственным визитом.
Ранее Pravda.Ru писала о правилах поведения и особенностях менталитета в Азербайджане.
Азербайджа́н официальное название — Азербайджа́нская Респу́блика — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
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