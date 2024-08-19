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Самджиён и другие регионы Северной Кореи откроются для туризма в декабре

Северная Корея откроется для туристов в декабре
0:48
Туризм

Согласно информации от туристических компаний, Северная Корея планирует вновь открыть свои границы для массового туризма в декабре 2024 года после почти пятилетнего закрытия из-за пандемии коронавируса, сообщает Туристер.

Северная Корея откроется для туристов в декабре
Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, CC BY 4.0

В конце этого года для иностранных туристов будет доступен город Самджиён, расположенный в горах на севере страны, недалеко от китайской границы. В будущем также могут быть открыты и другие регионы Северной Кореи.

Компания Koryo Tours подтвердила, что туризм в Самджиён и, возможно, в другие части страны возобновится в декабре.

На данный момент россияне могут посещать Северную Корею только в составе организованных туристических групп.

Уточнения

Корéйская Нарóдно-Демократи́ческая Респýблика (сокр. КНДР) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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