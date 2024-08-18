Воришки в США: блогер Марина Ершова описала свои тревожные впечатления от поездки по Америке

Российская туристка пожаловалась на высокий уровень преступности в США

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогер Марина Ершова посетила США и призналась, что не чувствовала себя там в безопасности. Она поделилась своим опытом в личном блоге на платформе "Дзен".

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

"Оказывается, американцы — это воришки с разной степенью наглости. Представьте себе ситуацию, где вы живете по соседству с цыганами (при всем уважении к цыганам, не хочу никого обманывать и себя в первую очередь, но они имеют не самую светлую репутацию). Вот в США такая же обстановочка, только еще хлеще", — так Ершова описала свои впечатления от поездки.

Блогер отметила, что воровство в Америке настолько распространено, что жители воспринимают его как обыденность. В качестве примера она привела Сан-Франциско, где, по ее словам, грабежи случаются даже среди бела дня. Ершова рассказала, что воры часто разбивают стекла автомобилей, чтобы украсть вещи из салона.

"И знаете, что самое ужасное? Местные жители так устали с этим бороться, что оставляют свои окна и багажники открытыми, чтобы преступники не портили имущество, они смирились с беспределом своих соседей-американцев и просто оставляют машину открытой. Вы почувствовали этот градус безумия?" — задалась вопросом Марина.

Кроме того, она подчеркнула, что полиция практически ничего не предпринимает, чтобы остановить многочисленные кражи, а туристам лишь рекомендуют парковаться в гаражах и не оставлять ценные вещи в машине.