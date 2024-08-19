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Два сингапурских туриста и охранник оказались в больнице после драки на Пхукете

На Пхукете туристы из Сингапура попали в больницу после конфликта с охранником отеля
0:55
Туризм

На Пхукете произошла драка между двумя туристами из Сингапура и охранником отеля, в котором они остановились, сообщает Tourdom.

На Пхукете туристы из Сингапура попали в больницу после конфликта с охранником отеля
Фото: Wikipedia by Новиков Евгений Александрович, CC BY-SA 4.0

Туристы, не заплатив за проживание, пытались покинуть отель, после чего произошла потасовка.

Охранник утверждает, что туристы первыми напали на него, ударив кулаком и разбив бутылку об его спину.

В результате драки пострадали все трое: и туристы, и охранник. Участники драки были доставлены в больницу.

Полиция ведет расследование, чтобы установить, кто виноват в произошедшем.

Это не первый случай, когда охранники в Таиланде применяют силу к туристам. Ранее в Паттайе жестоко избили двух иностранцев — конфликт начался из-за отказа оплатить счет в баре. На глазах у сотни очевидцев тайцы пинали своих жертв ногами по головам.

Уточнения

Пхуке́т ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг, Джанк Сейлон или Джен Сайлен — по всей видимости, происходит от искажённого малайского tanjung Salang, буквально ‘мыс Саланг’) — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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