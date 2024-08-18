Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях

Как не потерять багаж: 5 простых правил, которые должен знать каждый турист

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чтобы ваши сумки, чемоданы, рюкзаки и прочий багаж не остались в аэропорту или не отправились на другой рейс, следует соблюдать пять правил, которые помогут снизить вероятность потери имущества.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Удалите старые бирки

Избавьтесь от старых бирок на багаже, чтобы избежать путаницы у сотрудников службы логистики. Коллекционировать бирки — занятие интересное, но не в случае дорожных сумок или чемоданов. Старые бирки могут быть ошибочно распознаны системой, что приведет к тому, что ваш багаж может отправиться в нежелательное путешествие.

Приходите на регистрацию заранее

Регистрация на рейс должна быть завершена как можно раньше, чтобы ваш багаж не отправлялся в последнюю очередь. Если вы приходите на регистрацию поздно, сумки могут оказаться в числе последних на борту, что увеличивает риск того, что их не успеют загрузить или отправят следующим рейсом.

Отличайте свой багаж

Чтобы избежать путаницы на ленте выдачи багажа, выбирайте яркие чемоданы или сумки. Если таких нет, можно использовать защитный чехол с ярким рисунком, привязать яркую ленту к ручке или закрепить заметную бирку с вашими контактными данными. Это поможет избежать ситуации, когда кто-то по ошибке возьмет ваш багаж.

Учитывайте время на пересадку

На прямых рейсах риск потери багажа минимален. Однако при стыковочных рейсах важно планировать достаточно времени на пересадку. В противном случае багаж может не успеть на следующий рейс. Если перелет предусматривает пересадку по одному билету, попросите зарегистрировать багаж сразу до конечного пункта назначения. Если же у вас два отдельных билета или требуется получение багажа на стыковке, закладывайте на пересадку не менее трех часов.

Просите наклейку "Fragile"

При сдаче багажа в аэропорту сообщите сотруднику, что внутри есть хрупкие предметы, и попросите наклеить стикер "Fragile". Такой багаж будет обращаться более бережно, размещаться сверху других сумок, и вероятность его потери будет ниже, сообщает "За рулем".

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.