Повседневная жизнь в Венеции страдает: как миллионы туристов меняют облик города

Венеция уверенно занимает первое место среди городов, не слишком приветствующих туристов. В этом уникальном городе, расположенном на воде, проживает около 49 тысяч человек, в то время как ежегодно его посещают более 20 миллионов туристов. Из-за однодневных туристов, которые не всегда бережно относятся к хрупкой экосистеме Лагуны, повседневная жизнь местных жителей становится всё более сложной.
Чтобы предотвратить превращение Венеции в подобие Диснейленда, городские власти постоянно вводят новые ограничения для туристов. Последней мерой стало введение платы за вход в исторический центр.
Кроме того, туристы часто способствуют загрязнению воздуха и увеличивают потребление воды и других ресурсов, что создаёт дополнительную нагрузку на местное население, сообщает "РГ".
Простой и вкусный рецепт яблочного пирога. Песочное тесто получается нежным и рассыпчатым, а яблочно-карамельная начинка буквально тает во рту. Рекомендуем использовать для выпечки яблоки двух-трёх сортов, чтобы вкусовая палитра пирога была богаче и выразительнее.