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Повседневная жизнь в Венеции страдает: как миллионы туристов меняют облик города

Назван итальянский город, где туристам не рады
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Туризм

Венеция уверенно занимает первое место среди городов, не слишком приветствующих туристов. В этом уникальном городе, расположенном на воде, проживает около 49 тысяч человек, в то время как ежегодно его посещают более 20 миллионов туристов. Из-за однодневных туристов, которые не всегда бережно относятся к хрупкой экосистеме Лагуны, повседневная жизнь местных жителей становится всё более сложной.

Назван итальянский город, где туристам не рады
Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, CC0

Чтобы предотвратить превращение Венеции в подобие Диснейленда, городские власти постоянно вводят новые ограничения для туристов. Последней мерой стало введение платы за вход в исторический центр.

Кроме того, туристы часто способствуют загрязнению воздуха и увеличивают потребление воды и других ресурсов, что создаёт дополнительную нагрузку на местное население, сообщает "РГ".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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