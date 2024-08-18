Повседневная жизнь в Венеции страдает: как миллионы туристов меняют облик города

Назван итальянский город, где туристам не рады

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Венеция уверенно занимает первое место среди городов, не слишком приветствующих туристов. В этом уникальном городе, расположенном на воде, проживает около 49 тысяч человек, в то время как ежегодно его посещают более 20 миллионов туристов. Из-за однодневных туристов, которые не всегда бережно относятся к хрупкой экосистеме Лагуны, повседневная жизнь местных жителей становится всё более сложной.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, CC0

Чтобы предотвратить превращение Венеции в подобие Диснейленда, городские власти постоянно вводят новые ограничения для туристов. Последней мерой стало введение платы за вход в исторический центр.

Кроме того, туристы часто способствуют загрязнению воздуха и увеличивают потребление воды и других ресурсов, что создаёт дополнительную нагрузку на местное население, сообщает "РГ".