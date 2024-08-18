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В РЖД анонсировали новые винные туры в Абхазию с остановками в южных городах России

В РЖД объявили о запуске винных туров в Абхазию
0:48
Туризм

РЖД сообщила о запуске туристического поезда "Рица", который соединит Москву с Абхазией, проходя через южные города России. Этот маршрут, старт которого назначен на 18 октября 2024 года, предусматривает остановки в Новороссийске, Гагре, Сухуме, Сочи и Ростове-на-Дону.

В РЖД объявили о запуске винных туров в Абхазию
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

В Новороссийске для пассажиров запланирована экскурсия на винодельни. В программу тура также входят посещение Голубого озера, Юпшарского каньона и озера Рица в Абхазии, а также прогулка по Олимпийскому парку и набережной в Сочи.

Поезд будет включать вагон-спа и вагон-ресторан с баром, а паспортный контроль при пересечении границы с Абхазией будет осуществляться в пути.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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