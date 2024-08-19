В Таиланде двое туристов оказались в больнице из-за драки с охранником отеля

В Таиланде госпитализировали 2-х туристов и охранника отеля из-за драки

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде двое туристов из Сингапура, а также охранник отеля попали в больницу из-за драки. Об этом пишет издание "The Phuket News".

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Инцидент произошёл 15 августа в центре города Патонг. В полицию сообщили, что 2-х молодых людей избили. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, то допросили охранника отеля. По его словам, туристы собрали свои вещи и пытались покинуть заведение. Однако они не заплатили по счетам. Их попросили это сделать, но путешественники отказались. В результате туристы напали на охранника. Сейчас в полиции разбираются в последовательности событий, а также кому именно из участников драки предъявить обвинения.

Ранее Pravda.Ru писала, что путешественник из России попытался оседлать корову в Таиланде.

Уточнения

Таила́нд (официальное название — Короле́вство Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.