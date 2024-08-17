Грязь, плохой ремонт и шум: самые частые причины недовольства арендаторов апартаментов

Путешествия всегда обещают приключения, однако даже самые тщательно спланированные поездки могут быть омрачены неподходящим жильём. Апартаменты, которые должны дарить комфорт и свободу, нередко становятся источником разочарования.
Онлайн-сервис OneTwoTrip провёл опрос среди 2340 пользователей, чтобы выяснить, что чаще всего портит впечатления от проживания в апартаментах.
Согласно результатам, 97% респондентов отметили, что грязь, насекомые, неприятные запахи и отсутствие элементарной чистоты являются основными причинами недовольства.
85% участников опроса жалуются на неухоженный вид апартаментов, плохой ремонт, обветшалую мебель и устаревшую технику.
76% туристов сталкивались с неработающими электроприборами, поломанной сантехникой или мебелью, что значительно усложняло их пребывание.
64% пользователей были неприятно удивлены, обнаружив, что реальные апартаменты существенно отличаются от тех, что были показаны на фотографиях в интернете.
55% путешественников раздражает неожиданная плата за уборку, стирку белья, использование кондиционера или другие "скрытые" расходы, которые не упоминались в описании аренды.
50% респондентов жаловались на шумных соседей, плохую звукоизоляцию или сильный уличный шум, мешающий отдыху.
43% опрошенных сталкивались с проблемами при заселении: нечётким графиком, задержкой с выдачей ключей или необходимостью предоставления дополнительных документов.
40% туристов были разочарованы удалённостью апартаментов от достопримечательностей, отсутствием удобного транспорта или сложным подъездом.
37% респондентов отмечали нестабильное интернет-соединение, слабый сигнал или полное отсутствие доступа к сети.
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