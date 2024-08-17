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Южная Африка, Япония и Бали — лучшие осенние направления по версии АТОР для российских туристов

В АТОР назвали три главных зарубежных места, куда стоит отправиться осенью
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Туризм

Российским туристам, планирующим отдых осенью, рекомендуется рассмотреть поездку в Южную Африку, сообщает АТОР.

В АТОР назвали три главных зарубежных места, куда стоит отправиться осенью
Фото: flickr.com by Maxim Massalitin, CC BY-SA 2.0

По словам экспертов, в ЮАР до ноября можно наблюдать китов. Также путешественники могут посетить Мыс Доброй Надежды и известный пляж с пингвинами. Стоимость авторского тура с вылетом из Москвы составит около 480 тысяч рублей.

Кроме того, туристам предлагают обратить внимание на Японию, которая восхитит отдыхающих красными кленами. Путешествие в Японию вместе с авиабилетами обойдется примерно в 580 тысяч рублей.

Третье место в списке лучших осенних направлений, по мнению АТОР, занимает Бали. В этот период там устанавливается идеальная погода. Цены на туры начинаются от 125 тысяч рублей с учетом перелета.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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