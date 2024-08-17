Южная Африка, Япония и Бали — лучшие осенние направления по версии АТОР для российских туристов

Российским туристам, планирующим отдых осенью, рекомендуется рассмотреть поездку в Южную Африку, сообщает АТОР.
По словам экспертов, в ЮАР до ноября можно наблюдать китов. Также путешественники могут посетить Мыс Доброй Надежды и известный пляж с пингвинами. Стоимость авторского тура с вылетом из Москвы составит около 480 тысяч рублей.
Кроме того, туристам предлагают обратить внимание на Японию, которая восхитит отдыхающих красными кленами. Путешествие в Японию вместе с авиабилетами обойдется примерно в 580 тысяч рублей.
Третье место в списке лучших осенних направлений, по мнению АТОР, занимает Бали. В этот период там устанавливается идеальная погода. Цены на туры начинаются от 125 тысяч рублей с учетом перелета.
Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.