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В Чикаго пассажирка устроила беспредел в аэропорту после того, как опоздала на рейс

Женщина опоздала на рейс и устроила драку в аэропорту Чикаго
0:46
Туризм

В США пассажирка авиакомпании Frontier Airlines устроила скандал в аэропорту после того, как опоздала на рейс, сообщает Lenta. Инцидент попал в объективы камер.

Женщина опоздала на рейс и устроила драку в аэропорту Чикаго
Фото: airliners.net/ by Кадзутака Яги is licensed under GNU Free Documentation License

Женщина в возрасте 31 года пропустила свой рейс из Чикаго 30 июля. В ярости она бросила монитор компьютера в сотрудника аэропорта на стойке авиакомпании.

Компания Frontier Airlines не прокомментировала происшествие, передав расследование местной полиции. Не известно, была ли наказана нарушительница.

В другом инциденте в Вашингтоне мужчина следил за семьей с двумя детьми в аэропорту, зашел в женский туалет, а затем без билета проник в самолет и занял место в том же ряду.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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