В Чикаго пассажирка устроила беспредел в аэропорту после того, как опоздала на рейс

В США пассажирка авиакомпании Frontier Airlines устроила скандал в аэропорту после того, как опоздала на рейс, сообщает Lenta. Инцидент попал в объективы камер.
Женщина в возрасте 31 года пропустила свой рейс из Чикаго 30 июля. В ярости она бросила монитор компьютера в сотрудника аэропорта на стойке авиакомпании.
Компания Frontier Airlines не прокомментировала происшествие, передав расследование местной полиции. Не известно, была ли наказана нарушительница.
В другом инциденте в Вашингтоне мужчина следил за семьей с двумя детьми в аэропорту, зашел в женский туалет, а затем без билета проник в самолет и занял место в том же ряду.
Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.