Законопроект Минэкономразвития позволит российским отелям вводить более дешёвые невозвратные тарифы

В российских отелях рассматривают возможность введения нового тарифа

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство экономического развития предложило законопроект, который позволит гостиницам в России предлагать своим клиентам более доступные по цене невозвратные тарифы, как указано в документе, размещённом на федеральном портале нормативных правовых актов. В случае такого бронирования клиентам не будет возвращена оплата за номер.

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"Невозвратное бронирование — вид бронирования, предусматривающий удержание исполнителем уплаченной ему платы (в полном объёме или в части) при отказе от бронирования или незаселении", — говорится в тексте документа.

Туристы смогут выбирать между возвратными и невозвратными тарифами до момента заключения договора. Во втором случае бронирования клиенты смогут сэкономить на проживании, как отмечается в пояснительной записке.

Вице-президент Российского союза туроператоров Дмитрий Горин отметил, что законопроект, позволяющий отелям устанавливать невозвратные тарифы, выгоден для тех, кто уверен в своих планах. Это нововведение будет полезно, поскольку стоимость неиспользованных номеров из-за отмен бронирований отели часто включают в средние тарифы на проживание.