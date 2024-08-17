Законопроект Минэкономразвития позволит российским отелям вводить более дешёвые невозвратные тарифы

Министерство экономического развития предложило законопроект, который позволит гостиницам в России предлагать своим клиентам более доступные по цене невозвратные тарифы, как указано в документе, размещённом на федеральном портале нормативных правовых актов. В случае такого бронирования клиентам не будет возвращена оплата за номер.
"Невозвратное бронирование — вид бронирования, предусматривающий удержание исполнителем уплаченной ему платы (в полном объёме или в части) при отказе от бронирования или незаселении", — говорится в тексте документа.
Туристы смогут выбирать между возвратными и невозвратными тарифами до момента заключения договора. Во втором случае бронирования клиенты смогут сэкономить на проживании, как отмечается в пояснительной записке.
Вице-президент Российского союза туроператоров Дмитрий Горин отметил, что законопроект, позволяющий отелям устанавливать невозвратные тарифы, выгоден для тех, кто уверен в своих планах. Это нововведение будет полезно, поскольку стоимость неиспользованных номеров из-за отмен бронирований отели часто включают в средние тарифы на проживание.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.