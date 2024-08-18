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Узнайте, стоит ли ехать в Грузию в августе-сентябре: все "плюсы" и "минусы"

Что нужно учесть, отправляясь в Грузию в летне-осенний период?
2:34
Туризм

Грузия — одно из самых популярных и востребованных туристических направлений в последние годы. Многие россияне выбирают эту страну в качестве места для отпуска благодаря её уникальной природе, богатейшей истории, гостеприимству местных жителей и демократичным ценам. Но стоит ли планировать поездку в Грузию именно в летне-осенний период?

Что нужно учесть, отправляясь в Грузию в летне-осенний период?
Фото: commons.wikimedia.org by Mojpe, CC0

Погода и климат

Август и сентябрь являются одними из самых жарких месяцев в Грузии. Средняя температура воздуха в это время в столице Тбилиси составляет +30-35°C, а в курортных регионах Аджарии и Мцхета-Мтианети может достигать +38-40°C. Такая жара сменяется кратковременными, но сильными ливнями, нередко с грозами. Тем не менее, море в Батуми в августе-сентябре достаточно теплое (+24-26°C) для комфортного купания.

Стоимость и нагрузка

Пик туристического сезона в Грузии приходится именно на летне-осенний период. Это означает, что цены на перелеты, проживание, питание и экскурсии будут выше, чем в межсезонье. Кроме того, большое количество туристов может создать определенные неудобства: очереди в популярные достопримечательности, трудности с бронированием отелей и ресторанов.

Достопримечательности

К счастью, Грузия имеет огромный потенциал для посещения в течение всего года. Большая часть популярных достопримечательностей, таких как Мцхета, Кахетия, Казбеги, Сигнахи и Боржоми, функционируют круглогодично и доступны для туристов независимо от сезона. Правда, летом и ранней осенью здесь особенно красиво благодаря буйству красок и цветения природы.

Фестивали и события

Август-сентябрь в Грузии — это время проведения множества ярких национальных фестивалей и праздников. Среди них — Тбилисоба (День Тбилиси), винные фестивали в Кахетии, музыкальные и гастрономические события. Такие мероприятия непременно станут ярким дополнением к поездке.

Таким образом, поездка в Грузию в августе-сентябре, несмотря на жаркий климат, высокие цены и большой поток туристов, может быть весьма интересной и насыщенной. Главное — правильно спланировать маршрут, забронировать жилье и транспорт заранее, чтобы избежать возможных неудобств.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе). Грузия : [арх. 3 января 2023] // Григорьев — Динамика. — М. : Большая российская энциклопедия, 2007. — С. 57. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 8). — ISBN 978-5-85270-338-5. Грузия в энциклопедии «Кругосвет»

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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