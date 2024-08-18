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Эти 3 вкусные лайфхака помогут вам сэкономить денег на предстоящем путешествии

Узнайте, как сэкономить на отпуске
2:10
Туризм

Планируя отпуск, многие задаются вопросом, как сократить расходы и сэкономить на путешествии. Существуют малоизвестные, но действенные способы, которые позволят вам значительно сэкономить на поездке.

Узнайте, как сэкономить на отпуске
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Хитрость №1: Выбирайте направления с низкими ценами на перелёт

Одна из самых больших статей расходов в путешествии - это авиаперелет. Однако стоимость билетов сильно варьируется в зависимости от направления. Поэтому, определяясь с местом отдыха, обязательно сравните цены на авиаперелет в разные страны и регионы. Как правило, более дешёвыми направлениями являются:

  • Ближнее зарубежье
  • Страны Восточной Европы;
  • Скандинавские страны и др.

Кроме того, зачастую билеты в столицы этих стран значительно дешевле, чем в популярные туристические центры.

Хитрость №2: Не бронируйте отель заранее

Многие туристы привыкли бронировать отель заранее, чтобы гарантированно иметь забронированное жилье на период поездки. Однако нередко выгоднее забронировать номер уже после прибытия в место назначения. Это позволит:

  • сравнить цены в разных отелях и выбрать оптимальный вариант;
  • успеть найти более выгодные спецпредложения и акции;
  • сэкономить на стоимости проживания.

Конечно, в пиковый сезон и во время крупных событий, бронирование заранее будет необходимо. Но в большинстве случаев вы сможете найти более доступные варианты на месте.

Хитрость №3: Покупайте билеты в музеи и достопримечательности заранее

Зачастую при покупке билетов в популярные музеи, галереи и другие достопримечательности в день посещения, вы заплатите больше. Чтобы сэкономить, приобретайте билеты заранее онлайн. Это позволит:

  • избежать очередей и дополнительных сборов;
  • получить скидку на билеты;
  • подобрать более выгодные пакетные предложения.

Кроме того, некоторые музеи предлагают бесплатное посещение в определенные дни недели или месяца, о чем также важно узнавать заранее.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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