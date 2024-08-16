В российских отелях появятся невозвратные тарифы

Российские отели смогут предлагать туристам невозвратные тарифы. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития. Документ опубликован на портале официальной информации.
Теперь при бронировании номера в отеле туристы смогут выбрать, какой тариф им подходит: возвратный или невозвратный. Невозвратный тариф будет более дешёвым, однако его условия уже нельзя будет пересмотреть. В целом, данная норма послужит к большей стабилизации гостиничного бизнеса и его предсказуемости.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.