В российских отелях появятся невозвратные тарифы

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские отели смогут предлагать туристам невозвратные тарифы. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития. Документ опубликован на портале официальной информации.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Теперь при бронировании номера в отеле туристы смогут выбрать, какой тариф им подходит: возвратный или невозвратный. Невозвратный тариф будет более дешёвым, однако его условия уже нельзя будет пересмотреть. В целом, данная норма послужит к большей стабилизации гостиничного бизнеса и его предсказуемости.