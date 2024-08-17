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Ищем достойную альтернативу турецким пляжам: вот варианты

Когда Турция не вариант: интересные направления для отдыха
1:52
Туризм

Если вам надоела Турция, то предлагаем вам альтернативу. Найти можно варианты недалеко от дома. Это Крымский полуостров предлагает не менее живописные морские пейзажи, мягкий климат и разнообразие развлечений. Популярными курортами являются Ялта, Алушта, Евпатория и Севастополь. Кроме того, Краснодарский край с городами Анапа, Геленджик, Сочи.

Когда Турция не вариант: интересные направления для отдыха
Фото: Self-photographed by Корниенко Виктор, CC BY-SA 3.0

Для тех, кому по душе более экзотические направления, отличной заменой Турции могут стать курорты Египта. Несмотря на сложную политическую ситуацию, эта страна по-прежнему остается популярным местом для пляжного отдыха. Шарм-эль-Шейх, Хургада, Макади-Бей — эти курорты порадуют теплым Красным морем, разнообразием водных развлечений и вкусной национальной кухней.

Любителям более активного отдыха стоит обратить внимание на Грузию. Эта страна с ее живописными горными пейзажами, древней историей и гостеприимным населением становится все более привлекательным направлением. Здесь можно заняться трекингом, посетить винодельни, познакомиться с уникальной культурой.

Для ценителей экологичного и умиротворяющего отдыха станет отличной альтернативой Черногория. Небольшая балканская страна покоряет своей нетронутой природой, тихими средиземноморскими городками и возможностями для оздоровительного туризма.

Разумеется, это лишь несколько примеров альтернативных направлений, которые могут заменить отдых в Турции. Главное — открыть для себя что-то новое, отвлечься от повседневности и набраться сил и вдохновения. А выбор конкретного места отдыха зависит исключительно от ваших предпочтений и бюджета.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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