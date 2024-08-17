В России ужесточают визовые требования

Россия ужесточает правила выдачи виз для иностранцев: теперь им придётся пройти собеседование с сотрудником уполномоченного госоргана, сообщает Tourdom.
Это изменение касается классических бумажных виз, выдаваемых на длительный срок.
Пока неясно, распространится ли нововведение на электронные визы, которые действуют уже год.
Однако юристы не исключают возможность проведения собеседования и при оформлении электронного разрешения на въезд в случае возникновения сомнений.
С момента введения ЕЭВ (электронная виза) в августе прошлого года было выдано более 178 тысяч таких разрешений, причем наибольшее количество получили граждане Китая (92 тысячи).
Отметим, что процент отказов в выдаче электронных виз крайне низок — менее 0,1%.
Ранее МИД РФ заявлял о возможности продления срока действия электронных виз, который сейчас составляет 16 дней.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства. Однако существуют также «выездные» визы, дающие право на выезд из страны.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.