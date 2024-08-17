В Северной Осетии строят уникальную гондольную канатку протяжённостью 3,4 км

Первый этап строительства курорта "Мамисон" завершится к концу года

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курорт "Мамисон" в Северной Осетии планируют открыть уже этой зимой, сообщает информационный портал РСО-Алания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первый этап строительства завершится к концу года.

Сейчас активно возводятся две канатные дороги: одна гондольная, протяженностью 3,4 км (самая длинная в России), и другая кресельная, протяженностью 1,7 км.

Строители уже смонтировали 18 из 34 опор для канатных дорог и начали заливку стен верхней станции гондольной дороги.

Также идет профилирование горнолыжных трасс, строительство сервисного центра и другой инфраструктуры.

Строители работают круглосуточно и планируют завершить строительство станций кресельной дороги к 20 сентября.

Поставки технологического оборудования от компании "Руслет" ожидаются к началу осени.

Заместитель генерального директора Кавказ.РФ Владимир Лапухин подтвердил, что работы ведутся в соответствии с графиком.

Уточнения

Северная Осетия (осет. Цӕгат Ирыстон, Цæгат Иристон), официально — Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния (ирон. Республикӕ Цӕгат Ирыстон — Алани, дигор. Республикӕ Цæгат Иристон ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.