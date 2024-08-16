Почему для транспортировки самолётов используют тягачи

Задумывались ли вы — почему самолёт не может сам выехать со стоянки и его буксируют при помощи тягача?
Дело в том, что большая часть самолетов не имеет системы заднего хода и их двигатели могут создавать тягу только вперёд.
Помимо этого, когда на земле двигатели включают на полную мощность, то струя выхлопных газов может поднять в воздух разного рода предметы, способные повредить самолёт. А ещё использование основных двигателей на земле при совершении манёвров очень неэкономично расходует топливо.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.