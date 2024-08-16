Почему для транспортировки самолётов используют тягачи

Зачем самолёт при транспортировке буксируют на тягаче

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Задумывались ли вы — почему самолёт не может сам выехать со стоянки и его буксируют при помощи тягача?

Фото: commons.wikimedia.org by Goldhofer Aktiengesellschaft is licensed under Creative Commons

Дело в том, что большая часть самолетов не имеет системы заднего хода и их двигатели могут создавать тягу только вперёд.

Помимо этого, когда на земле двигатели включают на полную мощность, то струя выхлопных газов может поднять в воздух разного рода предметы, способные повредить самолёт. А ещё использование основных двигателей на земле при совершении манёвров очень неэкономично расходует топливо.