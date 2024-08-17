Турист сутки ждал помощи в овраге на склоне горы Труньян

На острове Бали спасли туриста из России Ивана Кандалинского. Он провёл сутки в овраге на склоне горы Труньян. Об этом пишет издание "Bali live".
Инцидент произошёл 11 августа. Группа из 8 человек решила осуществить подъём на 1800-метровую вершину без сопровождения профессионала. Через некоторое время после начала восхождения туристы заметили, что 1 из них пропал. Они решили обратиться за помощью. Путешественника нашли спустя сутки. Он не мог передвигаться самостоятельно, но был в сознании. Его доставили в больницу. Сейчас жизни туриста ничего не угрожает.
Ранее Pravda.Ru писала, что Аэрофлот объявил о запуске прямых рейсов на Бали.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.