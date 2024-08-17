Турист сутки ждал помощи в овраге на склоне горы Труньян

На Бали спасли туриста из России, который пропал во время восхождения на гору

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

На острове Бали спасли туриста из России Ивана Кандалинского. Он провёл сутки в овраге на склоне горы Труньян. Об этом пишет издание "Bali live".

Фото: unsplash.com by Alberto Restifo, PDM

Инцидент произошёл 11 августа. Группа из 8 человек решила осуществить подъём на 1800-метровую вершину без сопровождения профессионала. Через некоторое время после начала восхождения туристы заметили, что 1 из них пропал. Они решили обратиться за помощью. Путешественника нашли спустя сутки. Он не мог передвигаться самостоятельно, но был в сознании. Его доставили в больницу. Сейчас жизни туриста ничего не угрожает.

Ранее Pravda.Ru писала, что Аэрофлот объявил о запуске прямых рейсов на Бали.