Половина туристов в пути выбирают книги или аудиокниги, остальные предпочитают сон

Названо самое любимое развлечение туристов во время поездок

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию, проведённому сервисами "Туту" и "Нетология", большинство туристов предпочитают читать книги или слушать их в аудиоформате во время путешествий на самолёте или поезде. Об этом сообщили 55% респондентов. При этом половина опрошенных признались, что чаще всего спят во время поездки, как передаёт РИА Новости.

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Около 40% путешественников предпочитают отдыхать, наблюдая за пейзажами за окном. Треть участников опроса в пути смотрят фильмы и сериалы, 21% — общаются с попутчиками, а 10% — слушают подкасты или занимаются медитацией.