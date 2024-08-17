Половина туристов в пути выбирают книги или аудиокниги, остальные предпочитают сон

Согласно исследованию, проведённому сервисами "Туту" и "Нетология", большинство туристов предпочитают читать книги или слушать их в аудиоформате во время путешествий на самолёте или поезде. Об этом сообщили 55% респондентов. При этом половина опрошенных признались, что чаще всего спят во время поездки, как передаёт РИА Новости.
Около 40% путешественников предпочитают отдыхать, наблюдая за пейзажами за окном. Треть участников опроса в пути смотрят фильмы и сериалы, 21% — общаются с попутчиками, а 10% — слушают подкасты или занимаются медитацией.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.