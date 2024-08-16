Советы туристического эксперта: как выбрать место, защититься от комаров и развести костёр в непогоду

Туристический эксперт Александра Подлевских поделилась полезными советами для тех, кто планирует отдых на природе с палатками.
Прежде всего, она рекомендует установить специальные приложения, которые помогут спланировать маршрут и выбрать живописное и удобное место для кемпинга.
На природе важно защититься от комаров. Для этого можно использовать природные средства. Например, добавить в костер еловую ветку или шалфей, или же создать фумигатор из лайма и гвоздики — насекомые не переносят эти ароматы.
Погода может быть непредсказуемой, поэтому стоит подготовиться к дождю, который может затушить костер.
Для разведения костра эксперт советует взять с собой спички и туристическое средство "сухой спирт".
Не забывайте брать с собой посуду. Однако, если её вдруг не оказалось, можно сделать импровизированные предметы из пластиковой бутылки и фольги, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.