Советы туристического эксперта: как выбрать место, защититься от комаров и развести костёр в непогоду

Эксперт по туризму дала советы для комфортного отдыха с палатками

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристический эксперт Александра Подлевских поделилась полезными советами для тех, кто планирует отдых на природе с палатками.

Фото: unsplash.com by Jake Sloop jakesloop, PDM

Прежде всего, она рекомендует установить специальные приложения, которые помогут спланировать маршрут и выбрать живописное и удобное место для кемпинга.

На природе важно защититься от комаров. Для этого можно использовать природные средства. Например, добавить в костер еловую ветку или шалфей, или же создать фумигатор из лайма и гвоздики — насекомые не переносят эти ароматы.

Погода может быть непредсказуемой, поэтому стоит подготовиться к дождю, который может затушить костер.

Для разведения костра эксперт советует взять с собой спички и туристическое средство "сухой спирт".

Не забывайте брать с собой посуду. Однако, если её вдруг не оказалось, можно сделать импровизированные предметы из пластиковой бутылки и фольги, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".