Власти Пакистана сделали визы бесплатными для россиян и граждан ещё 125 стран ради развития туризма

Пакистан отменил визовый сбор для граждан 126 стран, включая Россию

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Пакистана приняли решение сделать визы бесплатными для граждан 126 стран, включая Россию, сообщает портал visasnews.

Фото: commons.wikimedia.org by Fassifarooq, CC BY-SA 4.0

Эта мера направлена на решение нескольких задач. Прежде всего, она поможет устранить бюрократические препятствия и финансовые затраты, которые ранее сдерживали рост туристического потока в страну.

Кроме того, этот шаг демонстрирует мировому сообществу, что Пакистан, несмотря на репутацию одной из самых опасных стран, стремится к развитию туризма. Новые правила оформления виз вступили в силу с 14 августа.

Срок действия въездной визы составляет 90 дней. Визу можно оформить онлайн, при этом количество вопросов в анкете было сокращено с 100 до 30.