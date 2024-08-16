Власти Пакистана сделали визы бесплатными для россиян и граждан ещё 125 стран ради развития туризма

Власти Пакистана приняли решение сделать визы бесплатными для граждан 126 стран, включая Россию, сообщает портал visasnews.
Эта мера направлена на решение нескольких задач. Прежде всего, она поможет устранить бюрократические препятствия и финансовые затраты, которые ранее сдерживали рост туристического потока в страну.
Кроме того, этот шаг демонстрирует мировому сообществу, что Пакистан, несмотря на репутацию одной из самых опасных стран, стремится к развитию туризма. Новые правила оформления виз вступили в силу с 14 августа.
Срок действия въездной визы составляет 90 дней. Визу можно оформить онлайн, при этом количество вопросов в анкете было сокращено с 100 до 30.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.