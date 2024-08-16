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Омский областной суд обязал "Уральские авиалинии" выплатить компенсацию за моральный ущерб пассажирке после экстренной посадки

Пассажирка "Уральских авиалиний" добилась компенсации за пережитый стресс
1:02
Туризм

Омский областной суд принял сторону пассажирки, обязав авиакомпанию "Уральские авиалинии" компенсировать ей моральный ущерб, причинённый после авиационного инцидента.

Пассажирка "Уральских авиалиний" добилась компенсации за пережитый стресс
Фото: flickr.com by Maarten Visser, CC BY-SA 2.0

В сентябре 2023 года Ольга находилась на борту самолёта, который, следуя из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в пшеничном поле. Несмотря на то, что физически она не пострадала, Ольга испытала сильный стресс, от последствий которого страдает до сих пор.

После того как психотерапевт диагностировал у женщины острую стрессовую реакцию, она подала иск в суд с требованием компенсации морального вреда. Судья Кировского районного суда Омска постановил взыскать с авиакомпании 120 тысяч рублей, включая штраф. Авиаперевозчик обжаловал это решение в вышестоящей инстанции, но, как сообщает пресс-служба Омского областного суда, коллегия по гражданским делам оставила первоначальное решение без изменений.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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