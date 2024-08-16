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Правительство направит 6,5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для развития туризма

Правительство инвестирует 6,5 млрд рублей в туристические объекты регионов
Туризм

Премьер-министр России Михаил Мишустин дополнительно выделил свыше 6,5 млрд рублей из резервного фонда правительства на льготные кредиты для инвестиционных проектов в сфере туризма. По мнению экспертов, такие объекты привлекут как россиян, ранее отдыхавших за границей, так и иностранных туристов.

Правительство инвестирует 6,5 млрд рублей в туристические объекты регионов
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Соколов, CC BY-SA 4.0

Мишустин сообщил о выделении субсидий на льготные кредиты в туриндустрии на правительственном заседании, отметив слова президента Владимира Путина о том, что развитие этой отрасли открывает новые возможности для экономики, создания рабочих мест и поддержки предпринимательской инициативы. Дополнительные средства, по его словам, помогут ускорить реализацию десятков новых проектов, включенных в программу льготного кредитования.

"Рассчитываем, что выделение такой субсидии позволит инвесторам ускорить все работы и вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений, чтобы у наших граждан появилось больше возможностей для отдыха в комфортных условиях, в том числе семейного", — подчеркнул Мишустин.

Программа льготного кредитования в туризме была запущена правительством в 2021 году. На данный момент в ней участвует более 200 проектов, а общий объем субсидируемых кредитов составляет 870 млрд рублей.

По словам председателя правления Всероссийского объединения туристов Романа Бобылева, новые горнолыжные курорты и аквапарки предоставляют россиянам возможность активного отдыха, который они раньше искали за границей. Он отметил, что сейчас особенно востребованы круглогодичные туристические объекты, такие как аквапарки, которые позволяют людям отдыхать без необходимости выезда на море.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул важность создания новых туристических направлений в России, таких как Алтай, Байкал, Приморье и другие регионы. По его словам, инвестиции в туристическую отрасль приносят быстрые экономические результаты, способствуют созданию рабочих мест и расширению возможностей для отдыха.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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