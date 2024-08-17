В Приморье обнаружили останки древнего поселения — на месте возведут этнографический парк

В Приморском крае создадут этнографический парк

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

На территории будущего морского круглогодичного курорта в бухте Алеут Приморского края создадут этнографический парк. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

В ведомстве отметили, что на территории обнаружили останки древнего поселения.

"В результате археологического анализа были обнаружены останки древнего поселения примерно XIV века. Эта зона станет частью будущего этнографического парка, который будет включён в туристический комплекс", — сказано в сообщении.

При этом на курорте построят аквапарк с водонагреваемыми открытыми бассейнами, банные комплексы, школу водных видов спорта, медцентр, арену, парк развлечений и многие другие объекты.

Ранее Pravda.Ru писала, что с начала года Приморский край посетили 1,5 миллиона путешественников.