Туристы в Анапе столкнулись с некомпетентностью персонала отеля

В отеле в Анапе отказались убирать номер после болезни ребенка

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Семья с двумя детьми, отдыхающая в отеле "Ателика Гранд Меридиан" в Анапе, столкнулась с нежеланием персонала решать проблемы, возникшие из-за болезни младшего ребенка, сообщает Tourdom.

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После ночи, проведённой с рвотой и температурой, туристы обратились на ресепшен с просьбой об уборке номера и смене белья.

Однако персонал отеля оказался не готов к решению этой проблемы. Управляющая номерного фонда заявила, что горничных нет, а новое бельё она выдаст только после стирки старого, так как прачечная не принимает бельё с рвотными пятнами.

Туристы были вынуждены обратиться в службу контроля качества сети гостиниц, после чего персонал все-таки убрался в номере.

Руководство Atelika Hotel Group извинилось за инцидент и предложило туристам компенсацию и бесплатное переселение в другой отель сети.