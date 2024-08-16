Крым стал самым популярным черноморским направлением для туристов в бархатный сезон

АТОР: в бархатный сезон отдохнуть в Крыму дешевле, чем в Сочи

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы выбирают Крым среди всех черноморских направлений для отдыха в бархатный сезон. При этом наиболее популярными городами на полуострове являются Ялта, Алушта, Судак и Евпатория, сообщает Ассоциация туроператоров России.

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Эксперты подчеркнули, что путешественники отдают предпочтение Крыму благодаря относительно низким ценам на курорты по сравнению с другими черноморскими направлениями. Кроме того, 60-95% туристов оплачивают санатории и гостиницы, которые предлагают "полный пансион" или "всё включено". Уточняется, что неделя отдыха с такими вариантами размещения выйдет на 20-30% дешевле, чем в Сочи.

Ранее Pravda.Ru писала, что в крымским отелях ожидаются крупные распродажи.