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Россиянин случайно спалил 18 гектаров леса и получил многомиллионный штраф

Россиянин устроил пожар в Прибайкальском парке и получил крупный штраф
Туризм

Житель Иркутского района случайно устроил пожар в Прибайкальском национальном парке и получил многомиллионный штраф, сообщает Lenta.

Россиянин устроил пожар в Прибайкальском парке и получил крупный штраф
Фото: flickr.com by Forest Service, USDA is licensed under https://flickr.com/photos/140082569@N07/28431966447

В мае 2023 года мужчина находился на охраняемой территории без разрешения. Он остановился на ночлег вблизи тоннеля Хабартуйского комплекса, между озером Байкал и железной дорогой, и развёл костёр. Огонь перекинулся на сухую траву, что привело к возгоранию 18 гектаров леса и нанесло ущерб лесному фонду России более чем на 4,2 миллиона рублей.

Суд признал его виновным и оштрафовал на 300 тысяч рублей, а также удовлетворил иск прокуратуры на полную сумму причинённого ущерба.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края лесной пожар вспыхнул из-за сигнальной ракеты, запущенной туристами. На тушение огня было привлечено более 50 человек и 11 единиц техники.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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