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Путешественники стали массово бронировать туры в Турцию на осень

Турция лидирует по продажам туров на осень
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Туризм

Турция лидирует по продажам путёвок на осень. Наблюдается значительный отрыв от других направлений, в том числе от основного конкурента — Египта. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на главу комитета РСТ по агентской деятельности и гендиректора сети "Магазин горящих путёвок" Сергея Агафонова.

Турция лидирует по продажам туров на осень
Фото: pixabay.com by borges, PDM

Он сообщил, что путешественники "неплохо" покупали туры в Турцию летом 2024 года. Однако путёвки на бархатный сезон стали ещё более востребованными. По словам Сергея Агафонова, доля продаж страны в общем объёме сети составляет 44,4%. В то же время на долю Египта приходится 18%, России — 14%, Таиланда — 8,2%, Абхазии — 6%. При этом гендиректор сети отметил, что, несмотря на сообщения СМИ о недозагрузке турецких гостиниц в течение летнего сезона, сентябрь и октябрь у них полностью загружены.

Ранее Pravda.Ru писала, что отели Турции снижают цены в сентябре.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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