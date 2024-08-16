Путешественники стали массово бронировать туры в Турцию на осень

Турция лидирует по продажам туров на осень

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция лидирует по продажам путёвок на осень. Наблюдается значительный отрыв от других направлений, в том числе от основного конкурента — Египта. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на главу комитета РСТ по агентской деятельности и гендиректора сети "Магазин горящих путёвок" Сергея Агафонова.

Фото: pixabay.com by borges, PDM

Он сообщил, что путешественники "неплохо" покупали туры в Турцию летом 2024 года. Однако путёвки на бархатный сезон стали ещё более востребованными. По словам Сергея Агафонова, доля продаж страны в общем объёме сети составляет 44,4%. В то же время на долю Египта приходится 18%, России — 14%, Таиланда — 8,2%, Абхазии — 6%. При этом гендиректор сети отметил, что, несмотря на сообщения СМИ о недозагрузке турецких гостиниц в течение летнего сезона, сентябрь и октябрь у них полностью загружены.

Ранее Pravda.Ru писала, что отели Турции снижают цены в сентябре.