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Выбираем экзотические направления: советы для начинающих туристов от эксперта Таты Ашугатоян

Эксперт назвала лучшие экзотические страны для тех, кто только начинает путешествовать
2:09
Туризм

Эксперт по туризму и организатор путешествий, известная как "ta_ca_ta", Тата Ашугатоян, дала советы начинающим путешественникам по выбору подходящих экзотических направлений.

Эксперт назвала лучшие экзотические страны для тех, кто только начинает путешествовать
Фото: commons.wikimedia.org by Ben Bender, CC BY-SA 3.0

В интервью для "Южного Федерального" Ашугатоян порекомендовала новичкам в зарубежных поездках обратить внимание на Марокко и Шри-Ланку. Она подчеркнула как положительные, так и отрицательные стороны этих мест.

По словам эксперта, для поездки в Марокко россиянам не потребуется виза, если поездка не превышает трёх месяцев. В Марокко можно насладиться уникальными достопримечательностями, разнообразными авторскими турами и удобной инфраструктурой. Ключевыми преимуществами страны также являются высокий уровень безопасности для туристов, прямые рейсы из Москвы в Касабланку и доступные цены на пляжный отдых.

Среди недостатков Ашугатоян отметила непривычную для россиян кухню, недостаточно развитый общественный транспорт и особенности местного дресс-кода. Женщинам рекомендуется прикрывать колени и плечи, а мужчинам — избегать ношения шорт.

Что касается Шри-Ланки, то добраться до этого острова можно прямыми рейсами из Москвы и других городов России. Преимуществами страны являются низкие цены на жилье, питание и транспорт, богатое историческое наследие, доступные морепродукты и фрукты в сезон, а также разнообразие туров, включающих пляжный отдых и посещение достопримечательностей.

Однако Шри-Ланка также имеет свои минусы. К ним относятся подводные течения (рипы), риск столкнуться с воровством, однообразная кухня, медленный сервис в ресторанах и навязчивость местных жителей. Ашугатоян советует женщинам быть особенно осторожными, особенно в тёмное время суток.

Тем не менее, эти минусы можно рассматривать как часть местного колорита. Для более безопасного и комфортного отдыха эксперт рекомендует выбирать организованные групповые туры.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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