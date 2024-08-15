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Аналитики назвали самые посещаемые города Европы: Дубровник, Родос и Венеция возглавили список

В Европе определили город с наибольшей плотностью туристов
1:17
Туризм

Европейские эксперты, основываясь на данных маркетинговых исследований, провели оценку плотности туристов в наиболее популярных городах.

В Европе определили город с наибольшей плотностью туристов
Фото: commons.wikimedia.org by ivanbagic, CC0

Лидером рейтинга стал хорватский Дубровник, где на одного жителя приходится 27 туристов. Этот город всегда привлекал туристов своей архитектурой, а в последние годы стал особенно популярен среди поклонников сериала "Игра престолов". Для тех, кто предпочитает избегать больших скоплений людей, специалисты советуют посещать Дубровник в сентябре или октябре.

Немного уступает Дубровнику греческий Родос, где на каждого жителя приходится 26 туристов. Венеция занимает третью строчку с показателем 21 турист, а завершают пятёрку лидеров греческий Ираклион (18 туристов) и итальянская Флоренция (13 туристов), сообщает "Европульс".

В десятку самых посещаемых туристами городов также вошли Рейкьявик в Исландии и Амстердам в Нидерландах (по 12 туристов на одного жителя), Лиссабон и Порту в Португалии (11 и 10 туристов соответственно), а также Дублин, столица Ирландии, с показателем 9 туристов на одного местного жителя.

Детали

Дубровник

Дубро́вник — город в Хорватии, административный центр Дубровницко-Неретванской жупании. Население — 42,6 тысячи человек (2011). Расположен на юге Далмации, на берегу Адриатического моря.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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