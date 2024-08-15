Куда отправиться осенью на выходные: интересные туры по Северо-Западу России от турэксперта

Лучшие осенние маршруты рядом с Петербургом: идеи для путешествий

2:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдохнуть и получить новые впечатления можно не только за границей или на морских курортах, но и в регионах, расположенных неподалеку от Санкт-Петербурга, особенно на Северо-Западе России.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergei Gussev, CC BY 2.0

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии в Северо-Западном регионе Артур Сафиуллин поделился с Петербург2 рекомендациями по осенним поездкам.

Для тех, кто предпочитает отдых поблизости и на короткий срок, стоит обратить внимание на Курортный район Санкт-Петербурга. В Репино или Зеленогорске можно прекрасно провести время, наслаждаясь завтраком с видом на Финский залив.

Тем, кто ищет что-то более необычное, стоит рассмотреть туры в Новгородскую область, например, в Старую Руссу. Этот город с богатой историей предлагает множество интересных мест для посещения, ведь он является одним из древнейших городов России.

"Здесь расположен один из старейших курортов, есть минеральные источники. Можно посетить озеро Ильмень, дом-музей Достоевского, усадьбу средневекового Рушанина. Двухдневный автобусный экскурсионный тур с проживанием в гостинице, завтраком и питанием в ресторане будет стоить от 24 тысяч на двух человек. Но надо учитывать, что это не индивидуальный тур, а групповой", — отметил Сафиуллин.

Ещё одно интересное направление — Мурманск. Бархатный сезон идеально подходит для посещения этого города, так как в более холодное время погодные условия могут ограничить туристические возможности.

"Стоимость готовых предложений по поездкам в Мурманск в конце августа — начале сентября, без учёта билетов до самого города, составляет от 44 тысяч на человека. Тур рассчитан на 4 дня. Во время него можно посмотреть китов на морской прогулке, посетить саамскую деревню Огни Имандры и посёлок Териберка, увидеть водопад, альпийский ботанический сад, осмотреть достопримечательности Мурманска. Включено проживание в гостинице, обеды на местах — например, арктический обед с блюдами из оленины и рыбы", — рассказал Сафиуллин.

Эксперт также добавил, что до Мурманска из Санкт-Петербурга можно быстро добраться самолётом.