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Цены на туры "всё включено" в Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку и Индонезию: сколько стоит отдых в сентябре

Туроператоры назвали стоимость туров в страны Юго-Восточной Азии на сентябрь
1:00
Туризм

Система "всё включено" еще не так широко распространена в Юго-Восточной Азии, но всё же некоторые отели предоставляют такую услугу.

Туроператоры назвали стоимость туров в страны Юго-Восточной Азии на сентябрь
Фото: flickr.com by Марк Фишер, CC BY-SA 2.0

Наибольшее количество подобных гостиниц сосредоточено в Таиланде, немного меньше их в Индонезии, Вьетнаме и Шри-Ланке. Эксперты АТОР проанализировали цены на туры с системой "всё включено" в эти страны в сентябре.

Стоимость 12-дневного тура в Таиланд с вылетом из Москвы начинается от 273 тысяч рублей за двоих. Такой же тур на Шри-Ланку обойдется минимум в 275 тысяч рублей, во Вьетнам — от 277 тысяч рублей, а в Индонезию (Бали) — от 375 тысяч рублей.

На китайском острове Хайнань пока нет отелей, работающих по системе all inclusive, но в некоторых предлагается "полный пансион". Тур в такую гостиницу будет стоить от 215 тысяч рублей.

Детали

Таиланд
Таила́нд, официальное название — Короле́вство Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945-49 годах страна была известна как Сиа́м. Источник

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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