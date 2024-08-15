Цены на туры "всё включено" в Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку и Индонезию: сколько стоит отдых в сентябре

Туроператоры назвали стоимость туров в страны Юго-Восточной Азии на сентябрь

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Система "всё включено" еще не так широко распространена в Юго-Восточной Азии, но всё же некоторые отели предоставляют такую услугу.

Фото: flickr.com by Марк Фишер, CC BY-SA 2.0

Наибольшее количество подобных гостиниц сосредоточено в Таиланде, немного меньше их в Индонезии, Вьетнаме и Шри-Ланке. Эксперты АТОР проанализировали цены на туры с системой "всё включено" в эти страны в сентябре.

Стоимость 12-дневного тура в Таиланд с вылетом из Москвы начинается от 273 тысяч рублей за двоих. Такой же тур на Шри-Ланку обойдется минимум в 275 тысяч рублей, во Вьетнам — от 277 тысяч рублей, а в Индонезию (Бали) — от 375 тысяч рублей.

На китайском острове Хайнань пока нет отелей, работающих по системе all inclusive, но в некоторых предлагается "полный пансион". Тур в такую гостиницу будет стоить от 215 тысяч рублей.

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