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Британские туристы отменяют туры в Турцию из-за закона об истреблении бездомных животных

Туристы массово отказываются от поездок в Турцию
1:50
Туризм

Британские туристы начали массово отменять свои поездки в Турцию после введения поправок в Закон о защите животных, которые вызвали бурную реакцию в социальных сетях и СМИ. Британцы, известные своей привязанностью к домашним питомцам, выразили недовольство новым законопроектом, позволяющим властям отлавливать и уничтожать бездомных животных, включая собак.

Туристы массово отказываются от поездок в Турцию
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, CC BY-SA 3.0

Согласно новым правилам, если в течение 30 дней бездомным собакам не найдётся хозяин, их должны уничтожить. Этот закон, получивший прозвище "закон об убое", также предусматривает эвтаназию животных, проявляющих агрессию или страдающих неизлечимыми заболеваниями. Эти меры были приняты на фоне усиливающихся опасений по поводу нападений собак и распространения бешенства. В Турции сейчас насчитывается около 4 миллионов бездомных собак.

В социальных сетях британцы призывают бойкотировать Турцию: "Дешевый отдых не стоит того, чтобы закрывать глаза на такое жестокое обращение!" и "Если вы любите собак и кошек, пожалуйста, не посещайте Турцию". Интересно, что такая привязанность британцев к животным имеет свои корни в истории: в 2020 году правительство Великобритании рассматривало возможность уничтожения домашних кошек, а в начале Второй мировой войны сотни тысяч домашних питомцев были умерщвлены из-за опасений нехватки продовольствия.

Российские туристы пока не проявляют активной реакции на новый закон. Однако в отзывах о недорогом размещении часто упоминаются "стаи бездомных животных", что снижает привлекательность курортов, сообщает Poslednie-novosti.com.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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