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В Ростове-на-Дону вводят туристический налог с 2025 года: минимальная ставка — 100 рублей

Ещё один город в России устанавливает туристический налог
Туризм

С 1 января 2025 года в Ростове-на-Дону вступит в силу новый туристический налог, который будут обязаны оплачивать все приезжие, остановившиеся в местных отелях, гостиницах или других местах временного проживания. Как сообщает издание "Дон 24", размер этого налога составит 1% от стоимости номера за ночь. Однако, даже если 1% от стоимости проживания окажется ниже 100 рублей, минимальная сумма, которую придется заплатить за каждую ночь пребывания, составит не менее 100 рублей.

Ещё один город в России устанавливает туристический налог
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, CC BY 4.0

Кроме того, представители местных властей уточнили, что ставка туристического налога будет пересматриваться ежегодно, что предполагает её постепенное увеличение в будущем. Таким образом, с каждым последующим годом пребывание в Ростове-на-Дону может становиться несколько дороже для туристов, останавливающихся в гостиницах города.

Нововведение направлено на улучшение туристической инфраструктуры города, а также на поддержание и развитие культурных и исторических объектов, что, по мнению властей, сделает Ростов-на-Дону более привлекательным для туристов в долгосрочной перспективе.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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