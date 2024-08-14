В Ростове-на-Дону вводят туристический налог с 2025 года: минимальная ставка — 100 рублей

С 1 января 2025 года в Ростове-на-Дону вступит в силу новый туристический налог, который будут обязаны оплачивать все приезжие, остановившиеся в местных отелях, гостиницах или других местах временного проживания. Как сообщает издание "Дон 24", размер этого налога составит 1% от стоимости номера за ночь. Однако, даже если 1% от стоимости проживания окажется ниже 100 рублей, минимальная сумма, которую придется заплатить за каждую ночь пребывания, составит не менее 100 рублей.
Кроме того, представители местных властей уточнили, что ставка туристического налога будет пересматриваться ежегодно, что предполагает её постепенное увеличение в будущем. Таким образом, с каждым последующим годом пребывание в Ростове-на-Дону может становиться несколько дороже для туристов, останавливающихся в гостиницах города.
Нововведение направлено на улучшение туристической инфраструктуры города, а также на поддержание и развитие культурных и исторических объектов, что, по мнению властей, сделает Ростов-на-Дону более привлекательным для туристов в долгосрочной перспективе.
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